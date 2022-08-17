США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада

«Мы четко донесли Пекину, какие последствия будет иметь оказание такой поддержки, однако пока не увидели признаков того, чтобы Китай каким-либо образом изменил свою линию поведения в данном направлении», — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Администрация США неоднократно публично грозила КНР, что страна «дорого заплатит», если будет помогать России обойти введенные против нее санкции. В Вашингтоне утверждали, что вместе с десятками союзников «взыщут с Китая высокую цену», если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций.
При этом власти США подчеркивали, что пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.