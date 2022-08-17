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22:02 (мск), источник: © РИА Новости

США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. США до сих пор не увидели признаков того, что КНР оказывает какую-либо помощь России в обходе западных санкций в контексте проводимой РФ специальной военной операции на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Источник: AP 2022

«Мы четко донесли Пекину, какие последствия будет иметь оказание такой поддержки, однако пока не увидели признаков того, чтобы Китай каким-либо образом изменил свою линию поведения в данном направлении», — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Администрация США неоднократно публично грозила КНР, что страна «дорого заплатит», если будет помогать России обойти введенные против нее санкции. В Вашингтоне утверждали, что вместе с десятками союзников «взыщут с Китая высокую цену», если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций.

При этом власти США подчеркивали, что пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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