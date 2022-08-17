США и страны Европы запросили заседание Совбеза ООН по Украине

По словам собеседника агентства, соответствующий запрос направлен председателю Совбеза ООН. Ожидается, что на заседании будут обсуждаться, в том числе, итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва выступает за расширение Совета безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его «более демократичным». Денисов констатировал, что Совбез ООН практически превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции.