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23:39 (мск), источник: Lenta.Ru

США и страны Европы запросили заседание Совбеза ООН по Украине

США и европейские страны запросили проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По словам собеседника агентства, соответствующий запрос направлен председателю Совбеза ООН. Ожидается, что на заседании будут обсуждаться, в том числе, итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва выступает за расширение Совета безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его «более демократичным». Денисов констатировал, что Совбез ООН практически превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции.

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