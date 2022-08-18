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02:08 (мск), источник: © РИА Новости

В штате Орегон подтвердили данные о нахождении Дубникова под стражей

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Центр содержания под стражей округа Малтнома в американском штате Орегон подтвердил РИА Новости, что экстрадированный Нидерландами россиянин Денис Дубников находится у них, и ему было отказано в возможности выйти под залог.

Источник: © РИА Новости

«Да, он находится под стражей у нас», — подтвердили по телефону агентству в учреждении.

Представитель центра также отрицательно ответил на вопрос о том, разрешено ли гражданину РФ выйти под залог. «Нет, никакого залога», — сказал он.

По словам собеседника, до следующих судебных слушаний Дубников останется под стражей. Необходимости проходить карантин для россиянина нет, при условии, что он не болен коронавирусом.

Как проинформировал ранее американский минюст, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.

В случае признания виновным российскому гражданину грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

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