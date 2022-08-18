Во Львове завершились переговоры между Эрдоганом, Зеленским и Гутерришем

Трехсторонним переговорам предшествовала двусторонняя встреча Эрдогана и Зеленского, которая стала для них первой личной беседой с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля. Она продолжалась более двух часов и проходила в закрытом формате. По аналогичным правилам также состоялась беседа Зеленского и Гутерриша. По итогам двух встреч лидер Украины написал в своем Telegram-канале о том, что в ходе двух бесед политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также зерновой вопрос.
По информации телеканала TRT, Эрдоган в ходе переговоров должен был предложить реанимировать так называемый стамбульский процесс как основу для переговоров между Россией и Украиной, обеспечить временное прекращение огня в зоне конфликта, выступить посредником в вопросе обмена пленными и вновь предложить Турцию в качестве площадки для возможных переговоров президента России Владимира Путина и Зеленского.
В начале августа турецкий лидер уже предлагал Путину провести встречу с Зеленским в Турции. Украинский президент также не раз говорил, что готов встретиться с Путиным. По его словам, на таких переговорах должен обсуждаться только один вопрос — прекращение огня на Украине. В начале августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил невозможность встречи. По его словам, «украинская делегация переговорщиков ушла с радаров».