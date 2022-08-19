11:40 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, его деятельность одобряют 77,8 процента.
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян — 80% — высказали своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие высказали только 16% опрошенных.
Деятельность президента одобрили 77,8% граждан, с ними не согласились 13,5% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 8 по 14 августа 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.