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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 80 процентов граждан, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, его деятельность одобряют 77,8 процента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 77,8%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян — 80% — высказали своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие высказали только 16% опрошенных.

Деятельность президента одобрили 77,8% граждан, с ними не согласились 13,5% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 8 по 14 августа 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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