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11:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония повысит статус представительства при НАТО в Брюсселе

Япония отделит представительство при НАТО от своего посольства в Брюсселе, повысив статус учреждения. Об этом сообщила газета Sankei.

Источник: Reuters

По данным издания, на это выделят около 796 млрд иен ($5,8 млн).

Япония приняла такое решение из-за нестабильной ситуации с безопасностью в мире, а также расширение сотрудничества Японии с НАТО.

Представительство Японии при НАТО открыли в 2018 году. Функции постпреда выполняет посол Японии в Бельгии, само представительство входит в структуру посольства в Брюсселе.

Олеся Павленко

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