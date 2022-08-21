Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1» (цитата по ТАСС).
По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Калибр» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждает Шойгу.
Ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, добавил глава Минобороны.
После начала военной спецоперации официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о применении ракетного комплекса «Кинжал». 18 марта ракеты уничтожили подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
В августе российское Минобороны заявило, что три самолета МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», были переброшены в Калининградскую область в рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания.
После этого госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна намерена адекватно ответить на размещение ракет, вплоть до реализации 5 ст. устава НАТО о коллективной обороне.
Вице-премьер России Юрий Борисов ранее отмечал, что на Украине «Кинжал» впервые был применен в реальных боевых условиях. По его словам, ракетный комплекс «показал высокую эффективность при уничтожении хорошо защищенных объектов».