Интернет-магазины предложили блокировать без суда за нелегальный товар

Согласно тексту, в числе предложений, которые планируется закрепить в законодательстве, — предоставление права надзорным органам внесудебной блокировки интернет-площадок, если они ведут торговлю нелегальной продукцией.
Кроме того, есть идея установить обязанность агрегатора контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют интернет-площадки. В случае невыполнения требований должна быть предусмотрена административная ответственность, сказано в документе.
Также, среди обязанностей агрегатора предложено законодательно прописать, что он должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов. Например, удалять продукцию, продажа которой запрещена. Если площадка не подчинится, то за это должна появиться административная ответственность, указано в поправках.
Если же речь идет о продаже контрафакта, то наказание должно быть установлено как в отношении агрегатора, так и продавца, который разместил там свою продукцию, отмечено в документе.
Интернет-эксперт Владимир Зыков считает, что агрегаторы не смогут выполнить предлагаемые требования.
— Притом что в России сегодня разрешен параллельный импорт, эти предложения выглядят нелогичными. Хотя, конечно, у Роспотребнадзора есть претензии к агрегаторам. Если вспомним, то этим летом Wildberries был назван чуть ли не главной площадкой по сбыту контрафакта в России, — напомнил он «Известиям».
По его словам, то, что предлагается, — сильно усложнит работу агрегаторов и продавцов, при этом безопасней этот сервис не сделает. Например, можно купить лицензию на один легальный товар и продать по ней партию нелегальных, считает эксперт.
— У модераторов, администраторов нет ни знаний, ни полномочий проверить подлинность документации и товара, чтобы определить контрафакт. Это даже не все специалисты могут, — считает Владимир Зыков.
При этом он также признал, что повышать качество контроля за продажами необходимо. По его мнению, это должны делать сами агрегаторы — более удобными и реализуемыми для них способами.