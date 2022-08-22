Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами

Поэтому необходимо поддержать прозрачные компании, предоставляя им льготное финансирование на запуск нового или модернизацию действующего производства домокомплектов. Такая возможность прорабатывается при участии ДОМ. РФ, сказал он.
Субсидирование нужно и застройщикам малоэтажек (это многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и коттеджи, высота которых в большинстве случаев не превышает 2−3 этажей) — такую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ближайшее время направят члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал «Известиям» член комитета, руководитель рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Льготы должны компенсировать разницу между ставками кредитов для девелоперов и ключевой ставкой ЦБ, пояснил он.
Льготное финансирование для застройщиков малоэтажки и производителей домокомплектов — мера для стимулирования развития отрасли, сказал Александр Якубовский. Конечная цель — сокращение сроков строительства, повышение качества жилья, а также снижение его стоимости, подчеркнул парламентарий.
Меры станут катализатором развития ИЖС-сегмента, поскольку сегодня у малоэтажных девелоперов нет практически никаких льгот, в отличие от застройщиков многоэтажных домов, отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Субсидии могут снизить среднюю стоимость малоэтажного жилья на 20−25%, оценил он.