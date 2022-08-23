Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий

Церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной проходит в Москве.
«Мы видим, что Киев не настроен на переговоры и лично моя позиция, как члена переговорной группы, после это чудовищной трагедии говорить сложно», — сказал Слуцкий.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.