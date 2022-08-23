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11:41 (мск), источник: © РИА Новости

Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После убийства Дарьи Дугиной о переговорах РФ и Украины говорить сложно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной проходит в Москве.

«Мы видим, что Киев не настроен на переговоры и лично моя позиция, как члена переговорной группы, после это чудовищной трагедии говорить сложно», — сказал Слуцкий.

Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

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