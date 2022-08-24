Президент Латвии призвал изолировать нелояльных русскоязычных

Левитс рассказал, что после начала военного конфликта на Украине в латвийском обществе наблюдаются как положительные, так и отрицательные явления. По его словам, теперь граждане Латвии по-настоящему осознали цену свободы и стали более патриотичными.
Негативный эффект, по его мнению, заключается в том, что в Латвии появилась «нелояльная государству русскоязычная часть». «Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», — добавил президент (цитата по новостному порталу радио и телевидения республики lsm.lv).
Глава государства признал, что за полгода спецоперация полностью изменила мир, особенно в Европе. «За последние полгода мир полностью изменился — Запад окреп и объединился после первоначального шока», — отметил Левитс. Также изменились и представления о российской армии. «Миф о российской армии разрушен, ее техника не всесильна, как и не всесильна стратегия и планирование», — сказал Левитс.
Эгилс Левитс при этом отметил, что конфликт на Украине стал рутиной для западного общества, но это не значит, что Киев проигрывает. Он пояснил, что Латвия, НАТО, Европа и другие страны Запада продолжат оказывать военную помощь Украине.
23 августа текущего года в Риге начали демонтировать памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. При демонтаже монумента в парке Победы были задержаны 14 человек. Накануне мэрия города отказалась согласовывать акцию протеста против сноса памятника освободителям, которая была назначена на 22 августа. Посетить митинг планировали около 100 человек.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что выданные ранее документы о виде на жительство и визы должны быть аннулированы для тех, кто поддерживает военную операцию России на Украине.