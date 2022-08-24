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19:27 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подошел ко Дню независимости Украины в статусе могильщика украинского суверенитета, а западные политические деятели отметили эту дату трагикомичным перформансом. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Сегодня Украина должна была бы отмечать День независимости, но вместо этого получился перформанс: [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон украсил свою резиденцию подсолнухами и гортензиями, а сам приехал в Киев, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен прокричала фашистский лозунг бандеровских коллаборационистов в своем видеообращении на фоне флага Незалежной, [канцлер Германии] Олаф Шольц запостил праздничный твит, а [президент США] Джо Байден посулил почти $3 млрд на убийство украинцев», — отметила дипломат.

Апогеем всего этого Хэллоуина стало обещание Зеленского не прекращать войну. Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

«Вместо праздничного салюта — обстрел крупнейшей атомной станции Европы (Запорожской АЭС — прим. ТАСС). Вместо конфетти — противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка», — указала она.

«Пройдет не так много времени, и дикие гримасы киевскорежимного национализма, взращенного на деньги западных либеральных диктатур, войдут в учебники как очередная позорная страница в истории Европы. А все вышеперечисленные страны будут скороговоркой описывать действия своих политиков текущего момента как “вызывающие сожаление”, — резюмировала Захарова.

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