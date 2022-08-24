Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета

«Сегодня Украина должна была бы отмечать День независимости, но вместо этого получился перформанс: [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон украсил свою резиденцию подсолнухами и гортензиями, а сам приехал в Киев, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен прокричала фашистский лозунг бандеровских коллаборационистов в своем видеообращении на фоне флага Незалежной, [канцлер Германии] Олаф Шольц запостил праздничный твит, а [президент США] Джо Байден посулил почти $3 млрд на убийство украинцев», — отметила дипломат.
«Вместо праздничного салюта — обстрел крупнейшей атомной станции Европы (Запорожской АЭС — прим. ТАСС). Вместо конфетти — противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка», — указала она.
«Пройдет не так много времени, и дикие гримасы киевскорежимного национализма, взращенного на деньги западных либеральных диктатур, войдут в учебники как очередная позорная страница в истории Европы. А все вышеперечисленные страны будут скороговоркой описывать действия своих политиков текущего момента как “вызывающие сожаление”, — резюмировала Захарова.