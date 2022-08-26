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09:53 (мск), источник: © РИА Новости

Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг — РИА Новости. Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что чувствует «негативную отдачу» от ограничений на себе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы», — сказал он на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС.

По словам председателя кабмина, из-за рестрикций расшатывается международная экономическая и торговая система, «нарушаются привычные связи и вклады».

В то же время, как считает премьер, свою эффективность доказал Евразийский экономический союз.

Как отметил Мишустин, за первый квартал текущего года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента, в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров, также за этот период на треть снизился уровень безработицы на территории сообщества.

Мишустин добавил, что Запад также пытается обвинить Россию в глобальном продовольственной кризисе, «хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — это прямое следствие их действий».

После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.

По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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