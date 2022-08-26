Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин

«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы», — сказал он на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС.
По словам председателя кабмина, из-за рестрикций расшатывается международная экономическая и торговая система, «нарушаются привычные связи и вклады».
Как отметил Мишустин, за первый квартал текущего года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента, в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров, также за этот период на треть снизился уровень безработицы на территории сообщества.
После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.
По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.