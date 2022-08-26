Лукашенко объявил о перевооружении самолетов под ядерные заряды

По его словам, «им» (президент Белоруссии не уточнил, о ком идет речь. — РБК) следует понимать, что в случае решения обострить ситуацию «их» не спасут «никакие вертолеты, самолеты». Лукашенко напомнил, что о соответствующем решении он объявил вместе с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Санкт-Петербурге.
«Вы что, думаете, мы языком ляпаем? , — поинтересовался президент Белоруссии. — Все готово!».
Речь идет о встрече президентов двух стран, которая прошла в конце июня, одной из тем их беседы стали тренировочные полеты самолетов США и других стран НАТО.
«Пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — попросил белорусский президент.
Путин в ответ указал, что в Белоруссии есть большое количество штурмовиков Су-25, которые можно было бы доработать соответствующим образом. Он добавил: «Эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России».
Лукашенко повторил свои опасения спустя пять дней на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Он рассказал, что авиация западных стран возит «болванки», чтобы «ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо». Он в конце июля указал, что после переоборудования «будем тренироваться», если НАТО прекратит тренировочные полеты самолетов, способных нести ядерные заряды, то и «мы этого не будем делать. Нам это не надо».
Власти США неоднократно призывали сократить риторику о вероятности ядерной войны, напоминая о консенсусе с Москвой по поводу невозможности ни одной из сторон победить в такой войне. Военное ведомство США подчеркнуло, что не намерено «бряцать оружием». В Белом доме негласно сформировали команду для разработки плана на случай применения Россией ядерного оружия, писала The New York Times.
В Кремле также говорили о нежелании применять ядерное оружие, указывая, что любой исход боевых действий на Украине не станет причиной для его использования. «У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией», — пояснял представитель президента Дмитрий Песков.