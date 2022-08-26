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22:31 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ откликнуться на предложение Европы восстановить отношения.

Источник: © РИА Новости

«Если политики Европы захотят восстановить отношения, мы, конечно, возражать не будем — не мы же все это приняли, не мы все эти решения вырабатывали», — сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

По его словам, Европа тоже неоднородна.

«Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему “сюзерен-вассал”: страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана. Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство», — отметил Медведев.

В частности, указал он, Франция действует в этой системе координат, но у Парижа «хотя бы нет такой истеричной, абсолютно запредельной русофобии».

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