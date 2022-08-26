Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

«Если политики Европы захотят восстановить отношения, мы, конечно, возражать не будем — не мы же все это приняли, не мы все эти решения вырабатывали», — сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
По его словам, Европа тоже неоднородна.
«Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему “сюзерен-вассал”: страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана. Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство», — отметил Медведев.
В частности, указал он, Франция действует в этой системе координат, но у Парижа «хотя бы нет такой истеричной, абсолютно запредельной русофобии».