13:53 (мск), источник: ТАСС
Боррель предупредил о серьезных последствиях санкций для ЕС
Глава европейской дипломатии назвал энергетический кризис «крупнейшим кризисом, который когда-либо испытывала Европа».
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БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Европейский союз ожидают серьезные сложности после того, как были введены санкции против России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийской газете Kronen Zeitung, которое опубликовано в воскресенье.
«Мы ограничиваем экономические возможности России. До тех пор, пока экономика России зависит от нефти и газа, ей будут нужны наши технологии», — утверждал он. «Конечно, мы находимся перед большими вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — отметил Боррель.
Он назвал энергетический кризис «крупнейшим кризисом, который когда-либо испытывала Европа». «Сначала был долговой кризис, затем пандемия, теперь энергетика. Единственное решение — единство», — сказал глава европейской дипломатии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.