Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

Ранее стало известно, что консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет. Там подчеркнули, что оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений.
«Это к вопросу о том, что хорошие новости продаются хуже, чем плохие. А там, где нет плохих новостей — всегда есть желание их поискать. Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, — и выдавались, и выдаются и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Так бывает, связи с технологическим прогрессом, веяниями нового времени, что нужно перезапускать систему — не буду вдаваться в технические моменты, они никому неинтересны. Это исключительно временная мера», — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что консульский департамент МИД продолжает выдавать загранспаспорта сроком на пять лет — «ни на день не прерывалась работа по их оформлению и выдаче».
«Все подробности есть на портале консульского департамента МИД России», — заключила Захарова.