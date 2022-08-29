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13:02 (мск), источник: © РИА Новости

Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия считает, что все страны должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории», — сказал Песков журналистам.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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