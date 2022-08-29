Путин поддержал создание адаптационных центров для мигрантов

Баринов объяснил, что, по данным его ведомства, 80,7% населения России позитивно оценивают межнациональные отношения в стране, а 81,4% — этноконфессиональные. При этом он отметил изменение культурного ландшафта в России из-за большого количества мигрантов, что может спровоцировать рост этнической преступности, формирование анклавов и давление на рынок труда.
«Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — объяснил Путин, добавив, что начинать работу над адаптацией мигрантов к российским реалиям следует еще на их родине (цитата по сайту Кремля).
Владимир Путин при этом подчеркнул, что страны Запада всегда пытаются дискредитировать национальную политику России. «Сейчас говорят уже не об “экспорте демократии”, а о “деколонизации” России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации», — согласился с президентом Игорь Баринов.
На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о подготовке «всеобъемлющего законопроекта», который закрепит изменения в миграционной политике России. В сентябре Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности, посвященное проблемам регулирования пребывания иностранцев в России.