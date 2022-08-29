Туристы сняли на видео извержение курильского вулкана Во время съемок никто не пострадал
Фоторепортажи
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
16Прощание с Дарьей Дугиной
Спецоперация на Украине
15:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поддержал создание адаптационных центров для мигрантов

В ходе встречи с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым президент России Владимир Путин поддержал идею о создании центров адаптации для мигрантов. По мнению главы государства, приезжающие в Россию мигранты должны знать российское законодательство, язык и культуру.

Источник: Reuters

Баринов объяснил, что, по данным его ведомства, 80,7% населения России позитивно оценивают межнациональные отношения в стране, а 81,4% — этноконфессиональные. При этом он отметил изменение культурного ландшафта в России из-за большого количества мигрантов, что может спровоцировать рост этнической преступности, формирование анклавов и давление на рынок труда.

«Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — объяснил Путин, добавив, что начинать работу над адаптацией мигрантов к российским реалиям следует еще на их родине (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин при этом подчеркнул, что страны Запада всегда пытаются дискредитировать национальную политику России. «Сейчас говорят уже не об “экспорте демократии”, а о “деколонизации” России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации», — согласился с президентом Игорь Баринов.

По мнению руководителя агентства, примером единства народов России является ролик, на котором чеченские военные вместе с казаками скандируют «Ахмат — сила, казаки — сила, вместе мы — сила!» в Северодонецке.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о подготовке «всеобъемлющего законопроекта», который закрепит изменения в миграционной политике России. В сентябре Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности, посвященное проблемам регулирования пребывания иностранцев в России.

Андрей Сапожников

 Раскрыты новые детали по делу о госизмене
Объявлено новое место противостояния РФ и НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирМедведев Дмитрийзакон