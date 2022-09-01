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01:02 (мск), источник: © РИА Новости

России хватит ресурсов для победы в спецоперации, заявила Матвиенко

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда ко Дню знаний.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. <…> Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО», — написала политик.

По ее словам, на поле боя «нам реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО».

«От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию», — добавил Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Вооруженные силы оснащены самым современным оружием и техникой, а российские военнослужащие действуют гуманно.

Они не используют мирных граждан в качестве «живого щита», не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Не запятнали себя расправами над военнопленными.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

Кроме того, Матвиенко напомнила слова президента Владимира Путина о том, что сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны — «самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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