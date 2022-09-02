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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЕК заявила о намерении ввести потолок цен на российский газ

Пришло время для того, чтобы ввести ограничения цен на трубопроводный газ из России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит Reuters. Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что газовые хранилища в ЕС заполнены были заполнены на 80% с опережением графика.

Источник: Reuters

«Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу», — сказала она журналистам в кулуарах встречи с немецкими депутатами в городе Мурнау.

По словам главы ЕК, потолок цены может быть предложен на уровне руководства валютного блока. Он необходим, чтобы «дать отпор попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком».

Урсула фон дер Ляйен отметила, что газовые хранилища в Евросоюзе (ЕС) были заполнены на 80% с опережением графика.

Обсуждение ограничения доходов России от экспорта газа в Европу началось еще в марте. Италия предлагала ввести максимальную цену за газ из РФ — €90 за 1 МВт•ч. Bloomberg писал, что некоторые страны ЕС скептически отнеслись к этой идее, опасаясь сокращения поставок.

Сегодня, 2 сентября, Financial Times сообщила, что страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на российские нефтепродукты — с 5 февраля.

Об энергокризисе в Европе читайте в материале «Ъ» «Цены на газ ищут новые пределы».

Дарья Эрозбек.

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