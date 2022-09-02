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18:58 (мск), источник: РБК

Награжденным за операцию на Украине предложили давать участки в Крыму

Военнослужащие, удостоенные госнаград и ведомственных знаков отличия за заслуги в ходе военной операции на Украине, а также ветераны боевых действий, участвовавшие в ней, смогут претендовать на бесплатные земельные участки в Крыму и Московской области. Об этом говорится в проекте указа президента, которое разработало Минобороны. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В нем говорится, что органам исполнительной власти ‎Московской области, Севастополя и Крыма рекомендуют «принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно».

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