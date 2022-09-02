18:58 (мск), источник: РБК
Награжденным за операцию на Украине предложили давать участки в Крыму
Военнослужащие, удостоенные госнаград и ведомственных знаков отличия за заслуги в ходе военной операции на Украине, а также ветераны боевых действий, участвовавшие в ней, смогут претендовать на бесплатные земельные участки в Крыму и Московской области. Об этом говорится в проекте указа президента, которое разработало Минобороны. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.