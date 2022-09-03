03:49 (мск), источник: ТАСС
Kyodo: США возобновляют эксплуатацию конвертопланов CV-22 Osprey
Американские власти приняли меры по снижению риска при полетах конвертопланов, отмечает агентство.
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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. ВВС США возобновляют эксплуатацию своих конвертопланов CV-22 Osprey, которая была приостановлена 18 августа в связи с серией инцидентов. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.
По его данным, американские власти приняли меры по снижению риска при полетах конвертопланов, в том числе за счет изучения пилотами деталей конструкции CV-22 Osprey для улучшения возможности реагирования в нештатных ситуациях.
За годы эксплуатации с американскими конвертопланами было зафиксировано множество инцидентов. В частности, в 2012 году две машины разбились во Флориде и Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходили и на территории Японии, что вызывало серьезную обеспокоенность у местного населения.