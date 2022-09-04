Власти Энергодара показали МАГАТЭ найденные на ЗАЭС после обстрелов ВСУ осколки ракет

По его словам, главе миссии, гендиректору агентства Рафаэлю Гросси была продемонстрирована карта нанесения ударов ВСУ по территории Запорожской АЭС, были показаны те места, по которым велся обстрел.
Волга продемонстрировал один из осколков, который теперь хранится у него. Он также напомнил, что, помимо ЗАЭС, под обстрелом также находятся жилые кварталы Энергодара. «Вот один из осколков как раз именно этого 155-мм артиллерийского снаряда (ими ведет огонь американская гаубица М-777 — прим. ТАСС). Боеприпас попал к одному из наших товарищей: пробил стекло, ударился о стенку в тот самый момент, когда он лежал на диване», — рассказал глава ВГА, добавив, что мужчина выжил по счастливой случайности.
Украинские войска в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар из тяжелого вооружения. В четверг станцию и город посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. По итогам поездки он заявил, что целостность сооружений АЭС вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в ее районе. Гросси также пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция, они вручили ему обращение с призывом остановить украинские провокации в отношении ЗАЭС. На станции временно остались представители агентства.