Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации

К главе государства, который сейчас находится в Петропавловске-Камчатском, с просьбой обратился один из сотрудников регионального управления МЧС. Он рассказал, что пришел в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации.
В то же время по закону мужчине не могут предоставить длительный отпуск, а сохранение той же должности по возвращении не гарантируется.
Он добавил, что поправки в законодательство должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении должности добровольца.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.