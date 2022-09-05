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19:57 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. За россиянами, которые хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

К главе государства, который сейчас находится в Петропавловске-Камчатском, с просьбой обратился один из сотрудников регионального управления МЧС. Он рассказал, что пришел в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации.

В то же время по закону мужчине не могут предоставить длительный отпуск, а сохранение той же должности по возвращении не гарантируется.

Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он добавил, что поправки в законодательство должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении должности добровольца.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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