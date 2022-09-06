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13:54 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Запад не выполняет свои обещания и не принимает решение об исключении санкций, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — сказал Лавров во время пресс-конференции.

По его словам, Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, были выполнены.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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