Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию

«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — сказал Лавров во время пресс-конференции.
По его словам, Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, были выполнены.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.