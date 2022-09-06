Постпред РФ в ООН оценил предложение по зоне безопасности у ЗАЭС

«Это несерьезно. Потому что, если мы демилитаризуем ее, украинцы тут же войдут туда. Мы защищаем станцию По сути она не милитаризована. Там нет снаряжения. Там только физическое присутствие охраны, которая охраняет станцию. Там нет артиллерии. Только грузовики, которые привозят военнослужащих», — сказал постпред.
Ранее в этот же день МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Авторы доклада призвали создать защитную зону вокруг станции, чтобы избежать повреждений.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС днем 1 сентября. В день визита специалистов вооруженные формирования Украины (ВФУ) усилили боевые действия в районе станции. Сообщалось, что четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 м от первого энергоблока, а украинский десант попытался захватить станцию.
Во время визита на ЗАЭС миссия МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси посмотрели осколки ракет, выпущенных ВФУ. Глава Энергодара Александр Волга подчеркнул, что один из осколков — от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, такими ведет огонь именно американская гаубица М777.
11 августа Василий Небензя отметил, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. Позднее, 23 августа, Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он также назвал безответственными призывы Запада о демилитаризации зоны вокруг станции, так как в них не учитывается необходимость поддержания условий для безопасного функционирования ЗАЭС.
Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.