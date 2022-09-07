Эрдоган назвал ошибочной политику Запада в отношении России

По словам Эрдогана, Турция придерживается сбалансированной политики в отношении России и Украины, выступая за скорейшее прекращение боевых действий. Однако нынешние события говорят о том, что вооруженный конфликт закончится не скоро, добавил политик.
«Тем, кто не воспринимает Россию всерьез, могу сказать — вы ошибаетесь», — отметил Эрдоган.
Он подчеркнул, что не согласен с подходом западных стран к ситуации на Украине. По словам турецкого лидера, они отправляют в Киев залежавшееся оружие и металлолом.
6 сентября, перед тем как отправиться с визитами в Балканские страны, Эрдоган высказал мнение, что политика европейских государств по отношению к России привела их к газовому кризису. «Европа пожинает то, что посеяла, — заявил он. — Думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы. У нас такой проблемы нет».
В середине августа состоялись переговоры Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Тогда президент Турции заверил, что готов содействовать в возобновлении переговорного процесса между Москвой и Киевом, и предложил организовать встречу Зеленского и Путина.