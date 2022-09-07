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15:48 (мск), источник: RTVi

Эрдоган назвал ошибочной политику Запада в отношении России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ошибочной политику западных стран в отношении России. Об этом он заявил 7 сентября на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде, сообщает Anadolu.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По словам Эрдогана, Турция придерживается сбалансированной политики в отношении России и Украины, выступая за скорейшее прекращение боевых действий. Однако нынешние события говорят о том, что вооруженный конфликт закончится не скоро, добавил политик.

«Тем, кто не воспринимает Россию всерьез, могу сказать — вы ошибаетесь», — отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что не согласен с подходом западных стран к ситуации на Украине. По словам турецкого лидера, они отправляют в Киев залежавшееся оружие и металлолом.

Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада. Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

6 сентября, перед тем как отправиться с визитами в Балканские страны, Эрдоган высказал мнение, что политика европейских государств по отношению к России привела их к газовому кризису. «Европа пожинает то, что посеяла, — заявил он. — Думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы. У нас такой проблемы нет».

В середине августа состоялись переговоры Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Тогда президент Турции заверил, что готов содействовать в возобновлении переговорного процесса между Москвой и Киевом, и предложил организовать встречу Зеленского и Путина.

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