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17:22 (мск), источник: © РИА Новости

Турчак призвал провести голосование на освобожденных территориях 4 ноября

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правильно провести референдумы на Донбассе и освобожденных территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобождённых территориях 4 ноября», — сказал Турчак.

Он отметил, что День народного единства — это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично.

«Эта социология только подтверждает очевидное. “Единая Россия” с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы… Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность», — прокомментировал секретарь Генсовета партии результаты социсследований о готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий принять участие в референдуме и стать частью России.

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