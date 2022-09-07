Турчак призвал провести голосование на освобожденных территориях 4 ноября

«Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобождённых территориях 4 ноября», — сказал Турчак.
Он отметил, что День народного единства — это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично.
«Эта социология только подтверждает очевидное. “Единая Россия” с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы… Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность», — прокомментировал секретарь Генсовета партии результаты социсследований о готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий принять участие в референдуме и стать частью России.