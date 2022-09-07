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19:31 (мск), источник: Известия

Трамп обвинил агентов ФБР в краже его личных медицинских документов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при недавнем обыске в его поместье Мар-а-Ларго агенты ФБР изъяли у него конфиденциальные медицинские данные и теперь могут сами убедиться, что он «очень здоров». Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Источник: AP 2022

«ФБР не только украло мои паспорта, вломившись в мой дом Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр», — заявил в опубликованном посте экс-глава Белого дома.

Трамп также добавил, что агенты забрали его личные налоговые документы и информацию об отношениях с юристами.

Действия сотрудников спецслужбы бывший президент связывает со стремлением нынешней администрации США не допустить его к президентским выборам в стране в 2024 году.

2 сентября сообщалось, что агенты ФБР изъяли у Трампа почти сотню документов различных уровней секретности. По данным суда, сотрудники ФБР изъяли 33 коробки с различными вещами.

31 августа газета The Guardian сообщила что, адвокаты бывшего главы Белого дома подозреваются в попытке воспрепятствовать расследованию ФБР.

Днем ранее прокуратура США отклонила ходатайство адвокатов Трампа о передаче конфискованных документов их подзащитного независимому юристу для изучения.

Между тем сторона защиты потребовала назначить уполномоченное лицо для анализа изъятых из поместья Мар-а-Лаго документов. 26 августа они вновь заявили о необходимости привлечь независимого эксперта. В результате федеральный судья штата Флорида Эйлин Кэннон заявила о готовности поддержать ходатайство, однако уточнила, что проверка не должна затронуть секретные материалы.

Федеральное бюро расследований 8 августа провело обыск в имении Трампа в связи с подозрениями министерства юстиции в том, что экс-президент вывез официальные документы в поместье Палм-Бич.

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Трамп Дональд