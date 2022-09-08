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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Эстония объявила о закрытии страны для россиян с шенгенскими визами

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил о запрете с 19 сентября въезда в страну для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы. Его слова передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза», — говорится в заявлении главы МИД.

Рейнсалу уточнил, что таким же образом поступят и другие страны Балтии — Литва и Латвия, а также Польша.

По его словам, призыв к гражданам России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» Тем не менее дипломат добавил, что запрет не коснется россиян, которые желают посетить государство с целью встреч с родственниками или по иным гуманитарным причинам.

Ранее в сентябре Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Запрет будет действовать в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии. Под исключение попадают дальнобойщики, дипломаты, члены семей и граждане, въезжающие в прибалтийские страны по гуманитарным причинам.

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