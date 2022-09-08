Эстония объявила о закрытии страны для россиян с шенгенскими визами

«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза», — говорится в заявлении главы МИД.
По его словам, призыв к гражданам России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» Тем не менее дипломат добавил, что запрет не коснется россиян, которые желают посетить государство с целью встреч с родственниками или по иным гуманитарным причинам.
Ранее в сентябре Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Запрет будет действовать в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии. Под исключение попадают дальнобойщики, дипломаты, члены семей и граждане, въезжающие в прибалтийские страны по гуманитарным причинам.