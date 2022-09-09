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04:04 (мск), источник: © РИА Новости

Минтранс планирует ввести ограничение для электросамокатов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минтранс подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам, ведомство планирует внести проект в правительство, такая информация содержится в ответе Минтранса (есть в распоряжении РИА Новости) на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Источник: © РИА Новости

Ранее Хамзаев обратился в Минтранс с предложением об установлении для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. Минтранс в ответе парламентарию отмечает, что ведомство подготовило проект постановления правительства по этой теме.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — указывается в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.

Как указывает ведомство, такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве, добавляется там.

«Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство», — подчеркивают в Минтрансе.

Документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства от 23 октября 1993 года N 1090 «О Правилах дорожного движения».

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