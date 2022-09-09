КНДР закрепила статус ядерного государства, отказавшись от переговоров по денуклеаризации

ТАСС собрал главное из речи Ким Чен Ына на заседании Верховного народного собрания КНДР.
В законе содержатся пункты о структуре и командовании ядерными силами, о целях, об условиях использования ядерных сил и порядке принятия соответствующего решения.
В частности, в нем указывается, что КНДР, будучи «ответственной ядерной державой», не станет передавать другим странам ядерное оружие, не станет делиться ядерными технологиями, оборудованием и материалами для его производства.
«Ядерные силы подчиняются исключительно председателю Государственного совета. Право на принятие всех решений в отношении ядерного оружия принадлежит председателю Государственного совета», — также сказано в законе. Любые решения, связанные с ядерными силами, также принимаются исключительно лидером страны.
Условиями применения ядерного оружия являются применение или необратимая угроза применения ядерного оружия против КНДР, нападение на руководство страны, в том числе с использованием неядерного оружия, военная атака на важные стратегические объекты, необходимость предотвратить затягивание военных действий или обеспечить инициативу.
Отдельно в документе подчеркивается, что такие контрудары будут нанесены «автоматически» после появления данных, подтверждающих угрозу.
Выступая на заседании Верховного народного собрания КНДР, Ким Чен Ын подчеркнул, что обладание ядерным оружием является законным и неотъемлемым правом его страны, в связи с чем Пхеньян не намерен вести никакие переговоры по денуклеаризации.
Мы не намерены отказываться от ядерного оружия. Новый закон делает невозможными переговоры по денуклеаризации.
«Мы не откажемся от права на самозащиту, от которого зависят существование страны, безопасность народа и государства, какой бы тяжелой ни была ситуация, какой бы ни была ситуация в политической и военной сферах на Корейском полуострове, созданная США, мы не сможем отказаться от ядерного оружия, поскольку необходимо сдерживать ядерное государство США», — добавил Ким Чен Ын.
Он также отметил, что КНДР будет всеми способами укреплять готовность к ведению ядерной войны, продолжая диверсификацию средств применения ядерного оружия, расширяя пространство для проведения тактических ядерных операций, повышая операционную эффективность и надежность ядерных сил.
Переговоры по проблеме денуклеаризации активизировались при предыдущем главе администрации США Дональде Трампе.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.
30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.
5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.
После этого КНДР вновь продолжила проводить запуски баллистических ракет. Также в 2022 году разведка Южной Кореи приводила данные о возможной подготовке Пхеньяна к очередному ядерному испытанию.