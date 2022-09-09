Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
Спецоперация на Украине
14:25 (мск), источник: Ведомости

Медведев предупредил, что ООН может постичь судьба Лиги Наций

ООН постигнет судьба ее предшественницы — Лиги Наций, если будут «взломаны» полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Медведев обратил внимание на то, что американцы выступили за некие «компромиссы в реформировании» Совета безопасности ООН и отказ от сохранения «статус-кво».

Компромиссы бывают разные. Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций.

Дмитрий Медведев
замглавы Совбеза России

В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из самого Совета и Генассамблеи ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

После этого представитель председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила ему, что такие проходят исключительно через Совет безопасности. Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации.

Лига Наций — это международная организация, основанная после Первой мировой войны. Существовала в период 1920—1946 гг. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 г.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Крымский сотовый оператор открыл офис в Херсоне
Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНМедведев Дмитрийистория