Медведев предупредил, что ООН может постичь судьба Лиги Наций

Медведев обратил внимание на то, что американцы выступили за некие «компромиссы в реформировании» Совета безопасности ООН и отказ от сохранения «статус-кво».
В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из самого Совета и Генассамблеи ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.
После этого представитель председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила ему, что такие проходят исключительно через Совет безопасности. Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации.
Лига Наций — это международная организация, основанная после Первой мировой войны. Существовала в период 1920—1946 гг. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 г.