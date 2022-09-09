Путин не поедет на похороны Елизаветы II

«Такой вариант не рассматривается», — ответил Песков на вопрос журналистов о возможности присутствия Путина на церемонии.
Елизавета II скончалась накануне в шотландском замке Балморал, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III.
8 сентября Владимир Путин также выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи со смертью королевы. Он отметил любовь и уважение, которые подданные проявляли по отношению к Елизавете II, также подчеркнул, что королеву уважали на международной арене.
Ранее ожидалось, что Карл III будет провозглашен королем Соединенного королевства сегодня. Однако церемонию перенесли на 10 сентября.
96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Она стала самым долгоправящим монархом в истории страны. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет. Сама Елизавета II в феврале 2022 г. переболела COVID-19, который, как сообщало издание Daily Mail, она перенесла достаточно легко.
96 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях