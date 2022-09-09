МИД не планирует вводить визы для украинцев

«Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально. Исходить будем, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений», — говорится в ее комментарии.
1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
Вопрос об ограничениях в выдаче россиянам шенгенских виз обсуждался в ЕС 31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам. Сегодня Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией с 12 сентября.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия не собирается закрываться от европейских граждан и бизнеса, несмотря на планируемые ЕС ограничения.
«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас… чтобы бизнес приезжал сюда и работал, несмотря на все ограничения… Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», — сказал он тогда.