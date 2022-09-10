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15:07 (мск), источник: ТАСС

Шольц заявил, что Германия подготовилась к непростой ситуации в области энергоснабжения

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна подготовилась к нынешней непростой ситуации в области энергоснабжения, отметив, что власти ФРГ приняли определенные меры для борьбы с кризисом. Об этом он сообщил в субботнем видеообращении, текст которого распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Источник: Reuters

«Мы живем в серьезные времена. Это ежедневно ощущают не только украинцы, но и мы в Европе и многие в мире», — сказал Шольц.

«Но мы подготовились. Готовились, например, к тому, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа», — утверждал он.

«Мы установили терминалы на северном побережье Германии для импорта сжиженного природного газа. Мы экономили газ. Мы вновь используем производственные возможности угольных электростанций», — подчеркнул глава правительства Германии.

При этом он добавил, что в начале следующего года в ФРГ появится возможность использования оставшихся в стране атомных электростанций, если это будет необходимо.

«Мы разработали обширный пакет помощи для тех, кто не может легко справиться с такими финансовыми проблемами. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы никто не был брошен на произвол судьбы. Мы подготовимся как страна, потому что мы страна солидарности. Мы справимся», — заключил Шольц.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за ограничений.

После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

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