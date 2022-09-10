Шольц заявил, что Германия подготовилась к непростой ситуации в области энергоснабжения

«Мы живем в серьезные времена. Это ежедневно ощущают не только украинцы, но и мы в Европе и многие в мире», — сказал Шольц.
«Но мы подготовились. Готовились, например, к тому, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа», — утверждал он.
«Мы установили терминалы на северном побережье Германии для импорта сжиженного природного газа. Мы экономили газ. Мы вновь используем производственные возможности угольных электростанций», — подчеркнул глава правительства Германии.
«Мы разработали обширный пакет помощи для тех, кто не может легко справиться с такими финансовыми проблемами. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы никто не был брошен на произвол судьбы. Мы подготовимся как страна, потому что мы страна солидарности. Мы справимся», — заключил Шольц.
Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за ограничений.
После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.