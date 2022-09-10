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19:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев в Туле обсудил ускорение поставок вооружений ВС РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Туле. С представителями Минобороны и ОПК господин Медведев обсудил ускорение темпов поставок вооружений. Об этом заместитель главы Совбеза сообщил во «ВКонтакте».

Источник: Дмитрий Медведев

В Туле Дмитрий Медведев посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, а также НПО «Сплав» имени Ганичева. Там он осмотрел военную технику, в том числе перспективные образцы вооружения. Господин Медведев также обсудил ускорение темпов поставок вооружений и выполнение гособоронзаказа.

Это не первая поездка зампреда Совбеза в регионы для отслеживания ситуации с гособоронзаказом. В конце августа в Перми Дмитрий Медведев посетил «Мотовилихинские заводы» и Пермский пороховой завод. Он также принял участие в совещании по вопросам развития ОПК и выполнения гособоронзаказа.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон о спецмерах в экономике. Спецмеры включают в себя временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва и проведение закупок у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа и для формирования запасов.

Мария Федотова

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