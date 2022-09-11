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11:06 (мск), источник: ТАСС

Кадыров уверен в возвращении контроля над городами Харьковской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что контроль над городами Харьковской области будет возвращен российскими войсками. Об этом он заявил в аудиозаписи, опубликованной в своем Telegram-канале. В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Министерство обороны [РФ] разъяснило ситуацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея в харьковском направлении. Это было вынужденная мера из-за военной стратегии, чтобы [избежать] человеческих жертв. Это абсолютно ничего не значит. Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди — ребята, специально подготовленные для этой работы. Готовы выехать еще 10 тыс. бойцов. И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы и вы увидите конкретные результаты», — сказал Кадыров.

Он также отметил, что в дальнейшем намерен обратиться к руководству Минобороны России и рассказать свое видение ситуации.

«Если сегодня-завтра не будет сделано изменение стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая есть на земле. Ситуация очень интересная. <…> То, что отдали несколько городов и сел, в этом есть плюсы. Мы, не афишируя, заводили своих людей, они на спецзадании на месте, они заступили, начали свою работу», — добавил Кадыров.

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