11:06 (мск), источник: ТАСС
Кадыров уверен в возвращении контроля над городами Харьковской области
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что контроль над городами Харьковской области будет возвращен российскими войсками. Об этом он заявил в аудиозаписи, опубликованной в своем Telegram-канале. В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.