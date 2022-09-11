МИД Черногории призвал ввести визы для россиян

В министерстве отметили, что Черногория должна принять сторону ЕС в том числе в вопросе приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение официально было опубликовано 9 сентября, оно вступит в силу с 12 сентября. Пока граждане РФ могут въезжать в Черногорию по загранпаспорту и находиться на территории республики без визы не более 30 дней.
«Черногория является преданным партнером Европейского союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении», — заявили в МИДе.
Кривокапич выступает за ужесточение санкций против России со стороны Черногории. Такие призывы министра, как отмечает агентство, встречают много критики, поскольку в стране опасаются сокращения числа российских туристов. Однако пока турпоток из РФ не снизился, пишет Dan. По данным МИДа, в 2022 г. в Черногорию въехало более 48 000 россиян, за аналогичный период прошлого года страну посетили 41 802 российских туриста.
В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России. При этом страна не является членом ЕС. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза.
10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупредил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат гражданам России. По его словам, это будет сделано в рамках санкций в отношении России. Республика начала замораживать недвижимость россиян в конце июля.