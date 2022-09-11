Медведев объявил о достойном выступлении «Единой России» на выборах

«В целом хочу сказать, что результаты, самые-самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exit polls, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии “Единая Россия” во всех регионах, где проводилось голосование», — сказал господин Медведев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, выборная кампания «продемонстрировала консолидацию огромного количества наших людей вокруг решения президента о необходимости проведения» военной спецоперации на Украине. Все цели операции будут достигнуты, добавил господин Медведев.
Заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко заявил, что «Единая Россия» оценивает результат на нынешних выборах как один из лучших и связывает успех с «патриотическим консенсусом».