В США выберут новые правила в отношении космического мусора Специалисты обеспокоены тем, что вышедшие из строя аппараты создают проблемы с научной точки зрения
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
Спецоперация на Украине
21:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев объявил о достойном выступлении «Единой России» на выборах

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на селекторном совещании с регионами заявил, что предварительные результаты избирательной кампании свидетельствуют о достойном выступлении партии во всех субъектах, где проводились выборы.

Источник: РИА "Новости"

«В целом хочу сказать, что результаты, самые-самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exit polls, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии “Единая Россия” во всех регионах, где проводилось голосование», — сказал господин Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, выборная кампания «продемонстрировала консолидацию огромного количества наших людей вокруг решения президента о необходимости проведения» военной спецоперации на Украине. Все цели операции будут достигнуты, добавил господин Медведев.

Заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко заявил, что «Единая Россия» оценивает результат на нынешних выборах как один из лучших и связывает успех с «патриотическим консенсусом».

 Кадыров жестко раскритиковал отход войск РФ из Харьковской области
Визы с РФ предложили ввести еще в одной любимой россиянами стране
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта