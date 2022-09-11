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22:15 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией

Он добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.

Источник: Reuters

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России — прим. ТАСС) стороны, чтобы быть конструктивными», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN, вышедшему в эфир в воскресенье. «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — добавил Зеленский.

Президент также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он «сражаться до конца».

«Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, −3, −5, −10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка», — сказал Зеленский, имея в виду Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил.

Он добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Глава МИД РФ отметил заявления Киева, что переговоры могут состояться только после победы Украины, когда «Россия уйдет с украинских земель». Лавров заключил, что если таков выбор Украины, то Россия знает, как достигать своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

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