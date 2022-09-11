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22:38 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦИК опубликовал первые данные по региональным выборам

ЦИК обнародовал первые данные по выборам глав регионов и законодательных собраний. С сильным отрывом побеждают действующие губернаторы или врио глав регионов.

Источник: Reuters

На выборах в региональные парламенты лидирует «Единая Россия».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов набирает 89,39% после обработки 0,17% бюллетеней; врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров — 87,66% (0,90%); глава Бурятии Алексей Цыденов — 85,99% (92,69%); врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев — 85,96% (4,58%); врио губернатора Томской области Владимир Мазур — 84,19% (87,99%).

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