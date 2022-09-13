РФ призвала генсека ООН начать арбитраж из-за нарушения США своих обязательств

«Рекомендации и доклад комитета легли в основу резолюции Генеральной Ассамблеи 76/122, принятой консенсусом. В ней в очередной раз констатируется серьезная озабоченность по поводу ненадлежащего исполнения США своих обязательств как государства пребывания штаб-квартиры ООН, — сказал Леонидченко. — В этой связи от генерального секретаря по-прежнему ожидается “безотлагательное рассмотрение и принятие любых соответствующих мер, предусмотренных разделом 21 соглашения о центральных учреждениях”, для урегулирования нерешенных вопросов, если в “разумные и ограниченные сроки” Вашингтон не выправит ситуацию».
«Пора честно признаться в отсутствии прогресса комитета в решении упомянутых нами проблем, — отметил дипломат. — Из года в год его рекомендации демонстративно игнорируются страной пребывания. Очевидно, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию не только в “разумные и ограниченные сроки”, как это предусмотрено резолюциями Генассамблеи, но и в принципе».
По его словам, рекомендации комитета и положения резолюции 76/122 так и останутся невыполненными. «Продолжающееся бездействие по этому вопросу, несмотря на рекомендации комитета и резолюции ГА ООН, подрывает авторитет не только генерального секретаря как гаранта соблюдения соглашения властями США, но и всемирной организации в целом, — указал представитель РФ. — Этому нужно положить конец. Вашингтон не должен убеждаться в своей полной безнаказанности и возможности и дальше нарушать свои обязательства по соглашению».
«Уже очевидно, что единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств — это незамедлительный запуск генеральным секретарем арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях, — заявил Леонидченко. — Все остальное будет лишь имитацией урегулирования проблем на фоне продолжения стремительной деградации ситуации».