Анкара потребовала от Украины объяснить антитурецкую кампанию

По информации издания, турецкая сторона «довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию». Все экономические институты также включили этот вопрос в свою повестку дня.
Анкара указывает, что «граждане и организации Турции не должны подвергаться преследованиям в контексте санкций, и этот вопрос находится под пристальным вниманием».
Aydınlık поясняет, что на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать антироссийские санкции Запада. Так, в черный список, формируемый Министерством иностранных дел Украины, попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. При этом Турция остается одной из немногих стран, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.
Ранее Турция подтвердила свой нейтральный статус в конфликте на Украине, но не допустит своего использования для обхода Россией западных санкций. Как пояснил замглавы минфина Турции Юнус Элиташ на переговорах с американским коллегой Уолли Адейемо, Анкара воздерживается от присоединения к антироссийским санкциям.