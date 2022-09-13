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17:56 (мск), источник: © РИА Новости

ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель

БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине «как можно скорее», но решать должно руководство Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше», — сказал Боррель.

При этом он отметил, что «переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

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