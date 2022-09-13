В Конго во время торжественного открытия обрушился мост Пострадавших нет
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Главное
Спецоперация на Украине
23:05 (мск), источник: Газета.Ру

ЕС снял часть санкций с Януковича и его сына

Евросоюз отменил часть санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также экс-генпрокурора страны Виктора Пшонки и его сына Артема. Об этом говорится в документе, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Источник: Reuters

«На основании пересмотра Советом [ЕС] записи о четырех лицах, против которых ограничительные меры истекают 6 сентября 2022 года, должны быть исключены из [документа] 208/2014», — сказано в публикации.

Речь идет о санкциях, которые ЕС ввел в марте 2014 года на основании уголовного дела, возбужденного в отношении Януковича на Украине после государственного переворота. Новые киевские власти обвинили бывшего президента и его приближенных в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. Сам же Виктор Янукович обжаловал санкции в суде, утверждая, что никакие средства он не переводил за рубеж, а обвинения, по его словам, носили заказной политический характер.

4 августа сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра из-за специальной военной операции России на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жигалова заявила, что Гудков уехал в Турцию
Женщина родила в туалете и ударила ребенка ножом более 15 раз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкции