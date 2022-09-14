00:39 (мск), источник: Известия
Пересчитать на личное: россиян захотели избавить от онлайн-кредитов
Процедуру предлагают усложнить для борьбы с мошенничеством.
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В Госдуме предложили ввести запрет на выдачу кредитов и займов гражданам без личного присутствия в финансовой организации. Исключение — наличие юридически оформленной доверенности. Опасно ли брать онлайн-кредиты, нужна ли такая мера сфере кредитования и что думают об инициативе юристы и игроки рынка, выясняли «Известия».
Уходят в онлайн
Выдача кредитов, особенно необеспеченных, давно перешла в онлайн. На середину прошлого года доля выдачи онлайн-кредитов составила 66%. А во II квартале 2022-го, согласно отчету ЦБ, на онлайн-займы пришлось 80% от общего количества.
Особую популярность такой способ оформления заемных отношений приобрел в пандемийный период, когда большинство офлайн-офисов МФО и банков были закрыты или работали в ограниченном режиме, отмечает эксперт по банкротству компаний «Финансово-правовой альянс» Алексей Сорокин.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести запрет на выдачу кредитов и займов населению без личного присутствия гражданина в финансовой организации, если отсутствует юридически оформленная доверенность.
— Порой, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заем, необходимо потратить меньше времени или усилий, чем чтобы записаться на прием к врачу или оплатить ежемесячные коммунальные счета, — пояснил парламентарий.
Он указал на то, что такой возможностью часто пользуются мошенники. А потому нужно изменить существующую правовую базу, регулирующую выдачу кредитов и займов населению.
В правовом поле
Опрошенные «Известиями» эксперты отнеслись к инициативе неоднозначно. В соответствии с правилами банковского обслуживания онлайн-кредиты имеют точно такой же юридический статус, как и выданные в отделениях. То есть действующее законодательство не содержит каких-либо запретов или ограничений ни для банков, ни для МФО на выдачу займов гражданам путем использования различных веб-сервисов.
— Инициатива идет вразрез с недавно принятым законопроектом о выдаче банками онлайн-кредитов. Норма вступила в силу 1 сентября 2022 года. Теперь займы официально можно оформлять дистанционно через приложения или на сайте финансово-кредитных учреждений без необходимости приходить в офис организации. Для банков с универсальной лицензией предоставлять такую услугу обязанность, а не право, — подчеркивает управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев.
Эксперты говорят о том, что онлайн-кредиты серьезно поддержали сферу банковского кредитования. По данным ЦБ, портфель потребкредитов в банках за первые шесть месяцев 2022 года сократился на 2%, тогда как в МФО, наоборот, вырос на 20%. Причем ежемесячно увеличивается доля PDL-микрозаймов (Pay Day Loans), то есть заимствований «до зарплаты», и продуктов сроком на два-три месяца под высокий процент. Именно они и составляют основу онлайн-кредитования микрофинансовых организаций, отмечает Мурашов.
Скоринг и аналитика
Сами кредитные организации уверяют: выдача займов онлайн даже более безопасна, чем в отделении банка. За этим стоят мощные инструменты аналитики и самые современные технологии, а кредитные продукты, оформленные онлайн, ничем не отличаются от полученных в офисе. Как и в случае с покупками в интернете, действуют всё те же гарантии, условия и обязательства как для заемщика, так и для кредитора.
— Финтех-компании тратят огромные ресурсы на процедуры скоринга и идентификации клиента. Для нас выдать дистанционный заем «не тому» человеку — значит потерять очень крупную сумму денег. В практике легальных кредиторов возможность взять заем по чужим документам исключена, — говорит коммерческий директор сервиса займов «Ваш инвестор» Евгения Шайфигулина.
Мошенничества есть
С другой стороны, расширение выдачи онлайн-займов неизбежно открыло путь для различных злоупотреблений и мошенничества. Так, если паспортные данные утекли в Сеть, этим могут воспользоваться третьи лица и оформить кредит онлайн без ведома потерпевшего. По словам адвоката Александра Скобцова, узнать о таком кредите можно, лишь запросив кредитную историю в БКИ либо же уже когда приставы начнут взыскивать долги.
— В нашей практике есть случаи, когда на граждан оформляли займы без их ведома. Например, в МФО получить заем можно онлайн в два клика, уже через 15 минут после обращения, предоставив только данные паспорта. Обмануть банк мошенникам сложнее, но известны и такие случаи, — говорит гендиректор Национального центра банкротств Дмитрий Токарев.
Если кредит был получен на имя другого человека путем мошеннических действий, единственный способ его не возвращать — оспорить кредитный договор в суде.
Действовать осторожно
Тем не менее, по мнению юристов и игроков отрасли, законодательно корректировать эту сферу можно лишь после широкого обсуждения с ее участниками. В противном случае это может откатить рынок на 10 лет назад.
С одной стороны, это может снизить уровень «мисселинга» в сфере кредитования (без доверенности невозможно будет выдать кредит через третье лицо, посредника
— Отказаться от таких кредитов и займов, при условии надлежащего подтверждения заемщиком принятия предложения и последующего использования заемных средств, как показывает судебная практика, практически невозможно. В условиях стремительно возрастающих темпов цифровизации экономики нет ничего удивительного в том, что сфера потребительского кредитования также развивается в направлении постепенного ухода в онлайн, — отмечает Александр Сорокин из «Финансово-правового альянса».
Одной из действенных мер противодействия мошенникам при выдаче онлайн-кредитов эксперты называют биометрическую идентификацию.
Сбор биометрии клиентов и верификация заемщиков через «Госуслуги» — одно из перспективных направлений развития онлайн-кредитования. Обе технологии проверки заемщика уже используются даже в таких сложных сделках, как ипотека, указывает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
Логичным, по мнению наблюдателей, выглядит и решение, которое сейчас тестирует ЦБ, — самозапрет на выдачу кредитов. Достаточно сообщить о запрете выдавать онлайн-кредит в бюро кредитных историй или напрямую банку. Такой запрет можно всегда снять, как только человеку понадобятся заемные средства.
Оксана Белкина