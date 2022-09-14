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16:45 (мск), источник: © РИА Новости

Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ

БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Еврокомиссия в предложениях по новым энергетическим мерам для Евросоюза не предлагает установить лимит цен на газ из России.

Источник: © РИА Новости

В пресс-релизе и «вопросах и ответах» ЕК описываются предлагаемые ею меры для решения проблемы со стоимостью топлива. Потолок цен на газ в нем не упоминается.

«Комиссия углубит обсуждение с государствами-членами наилучших способов снижения цен на газ, также анализируя различные идеи по предельным ценам и усиливая роль Энергетической платформы ЕС в содействии заключению соглашений с более низкими ценами с поставщиками посредством добровольных совместных закупок», — говорится при этом в пресс-релизе.

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите 26—28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на «черное золото».

Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта «черного золота» из России.

Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40−60 долларов.

В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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