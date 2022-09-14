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18:01 (мск), источник: ТАСС

Источник рассказал, что Зеленский в Изюме встречался только с военными

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, который посетил в среду Изюм, встречался только с военными, гражданское население находится на фильтрации. Об этом сообщил ТАСС источник в Харьковской области.

Спецоперация на Украине
Источник: Zelenskiy / Official

«Зеленский сегодня прибыл в Изюм и встретился с военными, с гражданскими он не встречался. Местное население находится на фильтрации. Киевские силовики проводят репрессии над гражданами, которых украинские силовики заподозрили в лояльности России», — рассказал собеседник агентства.

Ранее о поездке Зеленского в Изюм сообщили украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал фотографии в окружении украинских военных. На фотографиях видно, что к рукаву куртки Зеленского прикреплена нашивка с изображением черепа и костей с надписью «Украина или смерть». Подобная эмблема популярна среди украинских правых радикалов, в том числе участвующих в силовой операции в Донбассе. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

12 сентября глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев Харьковской области сообщил, что украинские силовики проводят репрессии в регионе, в том числе расстреливают людей. В тот же день представитель киевских властей сообщил британской вещательной корпорации Би-би-си, что в городе будет проведена фильтрация, которая «займет еще где-то 10 дней».

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Источник: Зеленский в Изюме встречался только с военными
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